اعتقال قاتل لواء سابق بالمخابرات الأردنية

أعلنت الأجهزة الأمنية في الأردن، الأربعاء، إلقاء القبض على متهم بقتل ضابط كبير سابق في المخابرات الأردنية، والذي اعترف بأنه أقدم على جريمته بسبب اعتقاده أن المغدور كان له دور في توقيفه في روسيا عام 2005.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله "ورد مساء أمس (الثلاثاء) بلاغ لمديرية شرطة محافظة مأدبا بتعرض اللواء المتقاعد حابس الحناينة (المخابرات العامة) لإطلاق عيارات نارية من قبل شخص مجهول..".

وأضاف أن اللواء "ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته فيما لاذ مطلق النار بالفرار من المكان، حيث شكل فريق تحقيقي خاص من مديرية الأمن العام والمخابرات العامة لمتابعة التحقيق في القضية".

وأردف الناطق الإعلامي قائلا إن "فريق التحقيق، وخلال ساعات تمكن من خلال جمع المعلومات ومتابعتها والاستماع لأقوال الشهود من تحديد هوية المشتبه به في ارتكاب الجريمة، حيث ألقي القبض عليه..

وبالتحقيق معه اعترف أنه خطط منذ فترة لقتل اللواء الحناينه، لاعتقاده أنه كان وراء اعتقاله أثناء وجوده في روسيا عام 2005، وأنه وراء تعرضه لأكثر من موقف في عمله..".

وتابع المصدر نفسه أن الجاني "توجه إلى منزل قيد الإنشاء يعود للواء الحناينة في محافظة مأدبا وفور مشاهدته له أقدم على إطلاق عدة عيارات نارية باتجاهه، ولاذ بالفرار وقام بإخفاء سلاح الجريمة حيث جرى بدلالته ضبط السلاح وسيتم توديعه للجهات القضائية المختصة".