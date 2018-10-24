ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رفع 2 طن قمامة في حملات بقطاع أكتوبر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:48 ص
رفع 2 طن قمامة في حملات بقطاع أكتوبر
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومأموري وضباط الأقسام والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة، اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب واللواء محمد الألفي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية.

وأسفرت جهود الحملة، اليوم، عن تحرير 165 مخالفة مرورية، ورفع 27 حالة إشغال طريق وطني قمامة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
المزيد عن: مصطفى شحاتة قمامة الدح الجيزة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج - بلجيكا
-
x
18:55
-
موناكو - فرنسا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
برشلونة - أسبانيا
-
x
21:00
-
انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
21:00
-
نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
شالكه 04 - ألمانيا
دوري أبطال آسيا 2018
سوون سامسونج بلووينغز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
كأس مصر
مصر المقاصة
-
x
18:00
-
وادي دجلة
طلائع الجيش
-
x
20:30
-
حرس الحدود
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
إنييمبا - نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/24/2018 10:20:28 AM