استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي الضفة

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الرازي (خاص)، في مدينة جنين (شمال)، إن الشاب محمد بشارات (23 عاما) من بلدة طمّون، وصل قسم الطوارئ وقد فارق الحياة.

وأضاف المصدر في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن "بشارات" أُصيب برصاص حي في الصدر، أدى إلى وفاته.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن مواجهات اندلعت في بلدة طمّون بين عشرات الشبان وقوة عسكرية إسرائيلية، استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف الشهود، إن عددا من الشبان، أصيبوا خلال المواجهات.

وعادة ما تندلع مواجهات، عقب اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي مدن وبلدات الضفة الغربية، بدعوى اعتقال مطلوبين.