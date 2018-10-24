ضبط 11 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات في حملات تموينية بالجيزة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.



وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط 50 قضية تموينية تنوعت في ضبط 13 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار، 11 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 10 إدارة منشأة بدون ترخيص، 9 إنتاج خبز ناقص الوزن، 7 غلق في مواعيد العمل الرسمية.



وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.



