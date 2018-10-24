محمد صلاح طمعان في النجم الأحمر ويترقب هدية سان جيرمان ونابولي

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي المحترف به محمد صلاح في الساعة التاسعة مساء اليوم نظيره النجم الأحمر الصربي ضمن منافسات ضمن الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.





ويتطلع محمد صلاح لتسجيل أول أهدافه مع ليفربول في دوري الأبطال هذا الموسم بعد أن قاد فريقه للفوز على هيديرسفيلد تاون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي.





ويمتلك ليفربول في رصيده 3 نقاط من الفوز في الجولة الأولى على باريس سان جيرمان الفرنسي ثم الخسارة بهدف أمام نابولي الإيطالي، ويسعى لتحقيق الفوز للمنافسة على صدارة المجموعة للاقتراب من التأهل لدور الثمانية.





ويحتل ليفربول المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط خلف سان جيرمان صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف بينما نابولي في الصدارة بـ4 نقاط.





سان جيرمان ونابولي





ويستضيف سان جيرمان في التاسعة مساء اليوم فريق نابولي على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا.





ويأمل ليفربول في تعادل سان جيرمان ونابولي أو فوز صاحب الأرض حتى يتصدر المجموعة الثالثة.







