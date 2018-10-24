وعد السعودية تروج لحلقتها مع الإبراشي باللهجة المصرية (فيديو)

روجت المطربة السعودية وعد، لحلقتها اليوم مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





ووجهت وعد، رسالة لجمهورها باللهجة المصرية قائلة لهم: "أنا في مصر وهنوركم، استنوني بقى الساعة 10 علشان هنعمل حاجات كتيرة جدًا في الحلقة وهنغني".



