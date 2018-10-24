وعد السعودية تروج لحلقتها مع الإبراشي باللهجة المصرية (فيديو)
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:29 صالفجر الفني
روجت المطربة السعودية وعد، لحلقتها اليوم مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ووجهت وعد، رسالة لجمهورها باللهجة المصرية قائلة لهم: "أنا في مصر وهنوركم، استنوني بقى الساعة 10 علشان هنعمل حاجات كتيرة جدًا في الحلقة وهنغني".
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