خبير آثار: كليوباترا السابعة تحدثت 10 لغات والمرأة المصرية سبقت نساء العالم

قال الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن الملكة كليوباترا السابعة الشهيرة، آخر ملكات البطالمة في مصر القديمة، كانت الوحيدة من بين ملوك البطالمة التي تجيد الهيروغليفية.





وأضاف عبد البصير، أنها إضافة لإجادتها للهيروغليفية، وكانت تجيد 9 لغات أخرى، فضلًا عن حبها اللعلم والعلماء، وتبحرها في مختلف الثقافات على عكس الرواية الرومانية الظالمة لها، والتي تقدح جانبيها العلمي والثقافي.





وأكد مكانة المرأة في مصر القديمة ودورها في المجتمع، ووصولها لسدة الحكم، قبل كلنساء العالم القديم مما يؤكد على عظمة وتفرد الحضارة المصرية القديمة.





جاء ذلك خلال محاضرته التي ألقاها في قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، تخت عنوان "ملكات الفراعنة.. دراما الحب والسلطة".





وجاءت الدعوة برعاية الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور خالد الطلي، ووكيل الكلية الأستاذ الدكتور وليد البحيري والأستاذة الدكتورة ماجدة عبد الله رئيسقسم التاريخ، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين مكتبة الإسكندرية وجامعة كفر الشيخ لرفع الوعي التاريخي والأثريوالثقافي لدى الطلاب عبر عدد من المحاضرات المتخصصة.





وشهدت المحاضرة أساتذة وطلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ، وفي النهاية منح عميد الكلية ووكيل الكلية ورئيس قسم التاريخ شهادة تقدير الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، لدوره في نشر الوعي الأثري بين طلبة جامعات مصر.