بث مباشر مباراة ليفربول وسيرفينا زفيزدا (دوري ابطال اوروبا)

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية نحو ملعب أنفيلد لمتابعة مباراة ليفربول والنجم الأحمر، لمشاهدة نجمها الأول محمد صلاح هداف الريدز في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأربعاء 24-10-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

مقدمة عن المباراة:

يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم وعينه على النقاط الثلاث من أجل تصدر المجموعة، في انتظار ماستسفر عنه المواجهة النارية بين باريس سان جيرمان ونابولي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر بفارق الأهداف، وكان الريدز قد فاز في أولى مبارياته على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفينن قبل أن يخسر امام نابولي بهدف قاتل.

ويقدم فريق ليفربول مستوى مميزا هذا الموسم مع مدربه الأماني يورجن كلوب حيث يحتل المركز الثاني ببطولة الدوري بفارق الأهداف عن السيتي المتصدر.

وكان ليفربول قد تأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد 3-1 في مباراة تعرض فيها الدولي المصري محمد صلاح لإصابة قوية غادر على أثرها اللقاء مبكرا.

ويسعى الفرعون المصري محمد صلاح لمواصلة صحوته في مباراة اليوم بعدما قاد فريقه للفوز بالمباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي بعدما سجل هدف الفوز.

بينما يدخل فريق النجم الأحمر اللقاء وهو يحتل المركز الرابع في المجموعة الخامسة، برصيد نقطة وحيدة، بعد لقائين، تعادل أمام الفريق الإيطالي في الجولة الأولى، ثم تلقى خسارة ثقيلة الجولة الثانية على يد الفريق الباريسي، وسيدخل الفريق الأحمر هذه المواجهة على أمل تحقيق الثلاث نقاط ليحسن وضعه في ترتيب المجموعة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ليفربول والنجم الأحمر في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يدفع الألماني يورجن كلوب بتشكيل مكون من: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد- جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - آدم لالانا- شيردان شاكيري - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.



