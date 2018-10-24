جيمي لي كورتيز تفتتح العرض الخاص لفيلم "Halloween" بأستراليا (صور)





افتتحت النجمة القديرة جيمي لي كورتيز العرض الأول لفيلمها الجديد Halloween، الذي يعود بنسخته الجديدة مع نفس الأبطال الأصليين، بالعاصمة الأسترالية سيدني.

ويعتبر فيلم Halloween من أبرز أفلام الرعب التي اشتهرت في فترة التسعينيات، وهو يروي قصة قاتل مقنع يتصيد ضحاياها ممن تسببوا في أذيته في طفولته.





وحقق الفيلم في أول أيام طرحه بصالات العرض للجماهير بالولايات المتحدة، ما يزيد عن 7 ملايين دولار، مع العلم بأن تكلفة إنتاجه كانت 10 ملايين دولار فقط.



