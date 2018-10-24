ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

جيمي لي كورتيز تفتتح العرض الخاص لفيلم "Halloween" بأستراليا (صور)

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:20 ص
جيمي لي كورتيز تفتتح العرض الخاص لفيلم Halloween بأستراليا (صور)
طباعة
أحمد جمال أحمد
 

افتتحت النجمة القديرة جيمي لي كورتيز العرض الأول لفيلمها الجديد Halloween، الذي يعود بنسخته الجديدة مع نفس الأبطال الأصليين، بالعاصمة الأسترالية سيدني.
 
ويعتبر فيلم Halloween من أبرز أفلام الرعب التي اشتهرت في فترة التسعينيات، وهو يروي قصة قاتل مقنع يتصيد ضحاياها ممن تسببوا في أذيته في طفولته.

وحقق الفيلم في أول أيام طرحه بصالات العرض للجماهير بالولايات المتحدة، ما يزيد عن 7 ملايين دولار، مع العلم بأن تكلفة إنتاجه كانت 10 ملايين دولار فقط.

جيمي لي كورتيز تفتتح العرض الخاص لفيلم "Halloween" بأستراليا (صور)
جيمي لي كورتيز تفتتح العرض الخاص لفيلم "Halloween" بأستراليا (صور)
جيمي لي كورتيز تفتتح العرض الخاص لفيلم "Halloween" بأستراليا (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما جيمي لي كورتيز الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج - بلجيكا
-
x
18:55
-
موناكو - فرنسا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
برشلونة - أسبانيا
-
x
21:00
-
انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
21:00
-
نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
شالكه 04 - ألمانيا
دوري أبطال آسيا 2018
سوون سامسونج بلووينغز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
كأس مصر
مصر المقاصة
-
x
18:00
-
وادي دجلة
طلائع الجيش
-
x
20:30
-
حرس الحدود
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
إنييمبا - نيجيريا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/24/2018 8:50:17 AM