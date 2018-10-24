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سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-10-2018 في محافظة قنا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:11 ص
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-10-2018 في محافظة قنا
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
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بسام عبدالحميد
 
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية بتعاملات البنوك اليوم الاربعاء بقنا، ثباتًا عقب تراجع فى سعر الدولار الأمريكي، واستقرارًا فى التعاملات.

وسجل سعر صرف الدولار 17.60 جنيه للشراء، 17.70 جنيه للبيع، وانخفض أيضا سعر صرف اليورو الأوروبي ليسجل 20.37 جنيه للشراء، 20.63 جنيه للبيع، بينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني ليسجل 23.00 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر صرف الفرنك السويسري ليسجل 17.53 جنيه للشراء، و17.75 للبيع.
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