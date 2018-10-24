بيونسيه تتألق بجلسة تصوير جديدة بإطلالة "كاجوال" (صور)





نشرت المغنية العالمية بيونسيه، جلسة تصوير جديدة لها على حسابها الخاص على موقع إنستجرام لاقت إعجاب ما يزيد عن ثلاثة مليون متابع من متابعيها.

وظهرت بيونسيه في جلسة التصوير بإطلالة رمادية مثيرة، حيث كانت ترتدي أزياء عفوية من تصميم دار موضة "ناتاشا زينكو".

وتحظى بيونسيه حاليا بثلاثة أطفال هم طفلتها الأولى "بلو أيفي" وتوأمها حديثي الولادة "سير كارتر" و "رومي" من زوجها النجم "جاي زي".



