أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 24-10-2018 في محافظة قنا
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:07 صبسام عبدالحميد
تشهد أسعار الفاكهة بمحافظة قنا، اليوم الاربعاء، استقرارا ملحوظا، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 8 جنيهات، والرمان 5 جنيهات، الكاكا 8 جنيهات.
وسجل سعر التفاح المصري 12 جنيهًا، التفاح الأمريكي 24 جنيهًا، المانجو من 12 إلى 20 جنيهًا، البلح الأحمر 6 جنيهات، البلح الأسمر 5 جنيهات.
وسجل سعر التفاح المصري 12 جنيهًا، التفاح الأمريكي 24 جنيهًا، المانجو من 12 إلى 20 جنيهًا، البلح الأحمر 6 جنيهات، البلح الأسمر 5 جنيهات.