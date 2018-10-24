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أسعار البقوليات والتوابل اليوم الأربعاء 24-10-2018 في محافظة قنا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:06 ص
أسعار البقوليات والتوابل اليوم الأربعاء 24-10-2018 في محافظة قنا
أسعار البقوليات والتوابل
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بسام عبدالحميد
 
رصدت "الفجر" في محافظة قنا، اليوم الاربعاء، أسعار البقوليات، والتوابل، والأعشاب، في محال العطارة بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا.

وسجل متوسط سعر كيلو الكركدية 60 جنيهًا والينسون 50 جنيهًا، والكراوية 40 جنيهًا والحلبة 12 جنيهًا، والتوابل سجل سعر كيلو الشطة الحارة 30 جنيهًا، والشطة الباردة 20 جنيهًا، والكمون 80 جنيهًا، والفلفل الأسود 150 جنيهًا، والكزبرة 25 جنيهًا.

كما بلغ كيلو العدس الأصفر 20 جنيهًا، والعدس الأسود من 18 إلى 20 جنيهًا، والفاصوليا البلدي 26 جنيهًا للكيلو، والفول البلدي 18 جنيهًا، والفول المدشوش 18 جنيهات، والفول الإنجليزي 16.5 جنيه، والأرز الفاخر 12 جنيهًا، والمكرونة 8 جنيهات، واللوبيا 28 جنيهًا.
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