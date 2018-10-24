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أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 24-10-2018 في محافظة قنا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:05 ص
أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 24-10-2018 في محافظة قنا
أسعار اللحوم اليوم
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بسام عبدالحميد
 
رصدت "الفجر" في محافظة قنا، اسعار اللحوم، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارا في الأسعار بأسواق محافظة قنا، اليوم الاربعاء، حيث سجل سعر الكيلو الواحد نحو 130 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحمة الضآن نحو 135 جنيهًا.

ووصلت أسعار اللحوم سجلت 140 جنيهًا لكيلو الضأن، بينما سجل سعر كيلو المشفي 120 جنيهًا، والكندوز 120 جنيهًا، والعجالي 130 جنيهًا للكيلو.

وسعر اللحم البرازيلي من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعر اللحم السوداني من 75 إلى 80 جنيهًا، بينما يصل سعر الضأن المستورد يتراوح من 60 إلى 80 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الكبدة المجمدة 30 جنيهًا، ويصل سعر الكبدة البلدي 130 جنيهًا.
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