كريم بنزيما: كنا نحتاج لتحقيق الانتصار قبل الكلاسيكو

أكد ‏كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، إن لديهم ثقة كاملة بالمدرب، وان اللاعبين معه، وأنه ليس الخطأ دائماً خطأ المدرب في كرة القدم.

وقال بنزيما في تصريحات صحفية : "نحن نقدّم كل شيء في أرضية الملعب، والفوز اليوم كان الشيء الأكثر أهمية، والمدرب يختار اللاعبين، وعلينا تقديم المزيد في الملعب".

وأضاف : "لوبيتيغي مدرب جيد هو يعلم أنه يحظى بثقتنا، وكنا نحتاج لتحقيق الانتصار قبل الكلاسيكو، من أجل عودة الثقة للاعبين.