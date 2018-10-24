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كريم بنزيما: كنا نحتاج لتحقيق الانتصار قبل الكلاسيكو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:12 ص
كريم بنزيما: كنا نحتاج لتحقيق الانتصار قبل الكلاسيكو
بنزيما
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أحمد عصام
 

أكد ‏كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، إن لديهم ثقة كاملة بالمدرب، وان اللاعبين معه، وأنه ليس الخطأ دائماً خطأ المدرب في كرة القدم.

 

وقال بنزيما في تصريحات صحفية : "نحن نقدّم كل شيء في أرضية الملعب، والفوز اليوم كان الشيء الأكثر أهمية، والمدرب يختار اللاعبين، وعلينا تقديم المزيد في الملعب".

 

وأضاف : "لوبيتيغي مدرب جيد هو يعلم أنه يحظى بثقتنا، وكنا نحتاج لتحقيق الانتصار قبل الكلاسيكو، من أجل عودة الثقة للاعبين.

 

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