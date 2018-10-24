كريم بنزيما: كنا نحتاج لتحقيق الانتصار قبل الكلاسيكو
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:12 صأحمد عصام
أكد كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، إن لديهم ثقة كاملة بالمدرب، وان اللاعبين معه، وأنه ليس الخطأ دائماً خطأ المدرب في كرة القدم.
وقال بنزيما في
تصريحات صحفية : "نحن نقدّم كل شيء في أرضية الملعب، والفوز اليوم كان الشيء الأكثر
أهمية، والمدرب يختار اللاعبين، وعلينا تقديم المزيد في الملعب".
وأضاف :
"لوبيتيغي مدرب جيد هو يعلم أنه يحظى بثقتنا، وكنا نحتاج لتحقيق الانتصار قبل
الكلاسيكو، من أجل عودة الثقة للاعبين.