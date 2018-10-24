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بنزيما: نواجه هذا الموسم بدون رونالدو.. ولدي ثقة كاملة في لوبيتيجي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:09 ص
بنزيما: نواجه هذا الموسم بدون رونالدو.. ولدي ثقة كاملة في لوبيتيجي
رونالدو
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منى شكري
 

تحدث كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد، عن الفوز على فيكتوريا بلزن في دوري الأبطال وأزمة المدرب جولين لوبيتيجي الذي يتوقع البعض إقالته مع أول هزيمة مقبلة.

 

وقال بنزيما، عقب انتهاء المباراة: "لدي ثقة كاملة في المدرب، إنه جيد جدًا، إنه دائمًا معنا ونحن معه، من المهم أن تكون هناك ثقة بينه وبيننا، نريد دائمًا أن نقدم كل ما لدينا على أرضية الملعب، لقد كان من المهم الفوز، سنذهب مع كل شيء في مباراة يوم الأحد".

 

وتابع حديثه: "‏لوبتيجي هو من يختار اللاعبين وعلينا تقديم كل ما هو جيد على أرضية الملعب، أنا لست مع من يريد تغيير المدرب".

 

وأضاف: "‏أعلم أنه يجب علي تسجيل الأهداف وأنا متحمس للقيام بذلك".

 

وسئل بنزيما عما إذا كان يفتقد كريستيانو رونالدو: "كريستيانو ليس هنا وعلينا أن نواجه هذا الموسم بدونه".

 

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