بث مباشر – برشلونة وانتر - beIN SPORTS HD مباشرة الآن

يستقبل فريق برشلونة الاسباني، نظيره انتر ميلان الإيطالي، على ملعب الكامب نو، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في مباراة قوية ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في أوروبا، وفي الوطن العربي.



ويترقب الجمهور العربي المباراة، خاصة وأن برشلونة وانتر ميلان لديهما كثير من المشجعين الذين يرغبون في مشاهدتهم في مواجهة قوية للغاية ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات في التشامبيونزليج، تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت كل من سوريا وفلسطين والأردن، والحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة.



ويحتل برشلونة المركز الأول في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد ميلان الإيطالي، لكن الأول يتفوق بفارق الأهداف، حيث حقق البارسا الفوز في المواجهة الأولى على بي إس في أيندهوفن الهولندي برباعية نظيفة، ثم الانتصار على توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف مقابل هدفين، أما انتر ميلان ففاز في الجولة الأولى على السبيرز بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز خارج قواعده على حساب ايندهوفين بهدفين مقابل هدف.



وتنقل قناة بي إن سبورت اتش دي 1 المباراة حصريا بجودة عالية للغاية، ويعلق على اللقاء حفيظ دراجي، حيث يمكنكم متابعة اللقاء عبر كورة ستار بث مباشر وبدون تقطيع.

