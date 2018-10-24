عشاق مسلسل "Kidding" لـ جيم كاري على موعد مع حدث سار قريبا

أعلنت شبكة تليفزيون "شوتايم" عن تحضيراتها للموسم الثانى من مسلسل " Kidding"، بطولة الممثل العالمي جيم كاري.





ويأتي تجديد الإعلان عن تجديد المسلسل في منتصف عرض الموسم الأول، فيما من المقرر أن يتكون الجزء الثاني من 10 حلقات.





ومن المقرر طرح آخر حلقات الموسم الأول من مسلسل Kidding يوم 11 نوفمبر 2018.