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نصف مليون مشاهدة لأغنية شيرين الجديدة "تاج راسك" خلال 12 ساعة من طرحها عبر يوتيوب

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 06:45 ص
نصف مليون مشاهدة لأغنية شيرين الجديدة تاج راسك خلال 12 ساعة من طرحها عبر يوتيوب
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بعد طرحها بـ 6 ساعات تجاوزت أغنية "تاج راسك" للمطربة شيرين عبد الوهاب حاجز الـ 500 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عز، توزيع حسن الشافعي، وتحمل طابع الدرامي.

جدير بالذكر أن شيرين، حققت نجاحًا كبيرا بفيديو كليب أغنيتها الجديدة "نساي" والذي طرحته منذ أسبوع عبر "اليوتيوب"، وتقترب نسب مشاهدته من الـ 14 مليون وذلك عقب طرحه بأيام قليلة.


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