مفاجأة غير سارة لعشاق فيلم "Wonder Woman"

أعلنت شركة "DC" الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة المنتظر "Wonder Woman" تأجيل عرض الفيلم إلى يونيو 2020.‬





مؤدية دور الشخصية النجمة الشهيرة جال جادوت، غردت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأنها سعيدة بهذا التأجيل لأنه يعني بأن الفيلم سيصدر بموسم الصيف، وهو نفس الموسم الذي تم عرض الجزء الأول من الفيلم وحقق نجاحًا كبيرًا.





ويذكر أن مخرجة الفيلم باتي جينكينز أكدت منذ فترة أن أحداث الجزء الثاني سوف تدور في الثمانينيات، مع حبكة ستضع "ووندر ومان" في ثورة ضد السوفييت خلال نهاية الحرب الباردة.



