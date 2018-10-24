كلاسيكو السعودية.. المقيرن يترأس بعثة الاتحاد المغادرة إلى الرياض

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، مساء أمس الثلاثاء، مرانه الرئيس لمواجهة الهلال في الكلاسيكو السعودي وذلك تحت متابعة خاصة من رئيس النادي نواف المقيرن.

واجتمع المقيرن منفردًا مع اللاعبين ومن المقرر أن يتقدمهم صباح اليوم الأربعاء إلى الرياض استعدادا لمواجهة الهلال في مباراة ستكون صعبة للغاية على النمور.

ووجه سلافين بيليتش، مدرب الفريق، اللاعبين بمهام فنية محددة أثناء المناورة التي أقيمت على كامل مساحة الملعب، كما احتفل اللاعبين بسلامة جابر عيسى من الحادث المروري الذي تعرض له.

وتقرر أن تقام مباراة الاتحاد مع الهلال على ملعب الملز بالرياض يوم الخميس المقبل والموافق 25 أكتوبر، وذلك في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق اتحاد جدة قد تعادل مع أحد بهدف لمثله في الجولة السادسة من الدوري السعودي ليتزيل جدول الترتيب بنقطتين، بينما فاز الهلال عن الشباب بهدف نظيف ليحتل المركز الثاني وله مباراة مؤجلة.