عاجل.. "البحوث الفلكية" بالقاهرة يكشف حقيقة حدوث زلزال قوي ومدمر خلال أيام





أكد الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الآنباء والأخبار المتداولة بشأن حدوث زلزال كبير يضرب مناطق مختلفة من العالم خلال الساعات المقبلة، لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن مصر بعيدة كل البعد عن مثل هذه الأمور خلال الفترة المقبلة.





وأشار تادرس، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن عدد من المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، قالت إن زلزالًا كبيرًا قد يحدث خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب محاذاة الأرض لعدد من الكواكب، ولكن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، مشددًا على كون البعض يطلق مثل هذه الشائعات لإثارة الجدل والبلبلة فقط.





وأوضح أن هذا الكلام غير صحيح، ولا أساس له من الصحة، فمحاذاة الكواكب لبعضها البعض يحدث كثيرًا، ولم يحدث بسببها أي زلازل أو أي كوارث طبيعية.





ونشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، تصريحات لأحد المختصين، تؤكد أن زلزال كبير يضرب عدد من الدول خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب محاذاة الأرض لعدد من الكواكب في المجرة الكونية- على حد وصفه.





ولكن رئيس قسم الفلك في معهد البحوث، قد أكد أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ويتم نشره بهدف إثارة البلبلة.



