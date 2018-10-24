بعد خسارته أمام سطيف.. الأهلي يفشل في إنهاء عقدة عمرها 13 عاما على الأراضي الجزائرية

تأهل فريق الأهلي إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه رغم خسارته أمام وفاق سطيف 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستفاد الأهلي من فوزه في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، ليصعد للمباراة النهائية متفوقًا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2، وضرب موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي البطولة.

وفشل الأهلي في إنهاء عقدة عمرها 13 عامًا، تتمثل في عدم تحقيقه أي انتصار أمام أندية الجزائر بالبطولات الأفريقية، على الملاعب الجزائرية منذ فوزه على إتحاد العاصمة بهدف "محمد بركات" في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2005.

ومنذ فوز الأهلي على إتحاد العاصمة عام 2005 خاض 5 مباريات أمام أندية الجزائر على أرضها ووسط جماهيرها، جاءت جميعًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تعادل 2-2 أمام شبيبة القبائل عام 2006 في الدور ربع النهائي ، وخسر 1-0 أمام نفس الفريق عام 2010 في دور المجموعات، وتعادل سلبيًا مع مولودية الجزائر عام 2011، كما تعادل 1-1 مع وفاق سطيف في السوبر الأفريقي 2015، قبل أن يحسمه الأخير بركلات الترجيح، قبل أن يخسر اليوم أمام نفس الفريق 2-1 لتبقي العقدة صامدة.

الجدير بالذكر أن الأهلي خاض 10 مباريات على الملاعب الجزائرية طوال تاريخ مشاركاته بالبطولات الأفريقية، فاز في 2 مباريات، وخسر 5 مباريات، وتعادل في 3 مباريات