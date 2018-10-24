تفاصيل سقوط "أنوس" بحوزته كيلو وربع استروكس و100 قرص ترامادول ببولاق الدكرور

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 2 طربة حشيش وكيلو وربع استروكس و100 قرص ترامادول المخدر، بمنطقة أبو قتادة دائرة قسم بولاق الدكرور، وأخطر اللواء مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.



كانت وردت معلومات للعقيد محمد حامد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، مفادها قيام محمد.ف. ك، وشهرته أنوس 23 سنة، عاطل ومقيم ابو قتادة، دائرة قسم بولاق الدكرور، بالإتجار في المواد المخدرة متخذا دائرة مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وبإجراء التحريات اللازمة بإشراف العميد سامح الحميلي مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد قوة أمنية والقبض عليه حال تواجدة بشارع سلام، بمنطقة ابو قتادة وبحوزتة 2 طربة حشيش وزنت 200 جرام، 268 لفافة استروكس وزنت كيلو و250 جرام، 100 قرص ترامادول، سلاح ابيض "مطواه قرن غزال"، 4155 جنية، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.





وتحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وبعرضه على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.