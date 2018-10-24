مصرع مغني راب شهير سقط من على جناح طائرة





لقي مغني الراب الكندي، جون جيمس ماكموري، البالغ من العمر 34 عاما، مصرعه أثناء سيره على جناح طائرة "سيسنا" أثناء طيرانها.





وذكر موقع "Huffpost Canada"، أن جون جيمس الذي تميز بمغامرته الخطيرة في تصوير أغانيه، لقي حتفه أثناء تصويره مقطع فيديو جديدا فوق بحيرة أوكاناغان الكندية.





وكان على مغني الراب الكندي هذه المرة أن يسير على جناح طائرة "سيسنا" أثناء طيرانها، لكنه فقد توازنه فجأة ولم يقدر على مقاومة تيار الهواء. كما أنه تجاوز الوقت المناسب لفتح المظلة، ما أدى لسقوطه وموته على الفور متأثرا بإصاباته البليغة.



