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عبد الغني: أتمنى عدم إيقاف الشناوي في نهائي دوري الأبطال

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:03 ص
عبد الغني: أتمنى عدم إيقاف الشناوي في نهائي دوري الأبطال
محمد الشناوي
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ريهام عبد المحسن
 

كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بأنه يجب تقدير علاء ميهوب لاختياره لوليد أزارو للعب للأهلي، وتمنى عدم إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب اعتراضه على حكم المباراة عقب نهاية مباراة الأهلي ووفاق سطيف في إياب الدور قبل النهائي للبطولة والتي فاز بها سطيف بهدفين مقابل هدف.

 

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " أزارو كان رائعاً للغاية اليوم مع وليد سليمان وأحيي علاء ميهوب على اختياره له وأتمنى أن يتم تقديره".

 

واختتم عبد الغني تصريحاته قائلاً : " أتمنى ألا يكتب الحكم في تقريره شئ ضد الشناوي حتى لا يتم إيقافه في النهائي لأن ما بدر من الشناوي نرفزة ملعب".

 

المزيد عن: محمد الشناوي مجدي عبد الغني رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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