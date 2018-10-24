ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

وليد سليمان يتفوق على الجيل الحالي بالأهلي.. تعرف على السبب

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
وليد سليمان يتفوق على الجيل الحالي بالأهلي.. تعرف على السبب
وليد سليمان
طباعة
أحمد جمال وعلي نبوي
 

نجح وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ممارسة هوايته في تسجيل الأهداف الحاسمة بقميص الفريق، بعدما نجح في تسجيل هدف الأهلي في شباك وفاق سطيف مساء اليوم في مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

 

هدف وليد سليمان في المباراة التي انتهت بنتيجة ٢-١ لصالح بطل الجزائر، منح الأهلي بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأبطال. وكان الأهلي قد فاز ذهابًا بنتيجة ٢-صفر، ليتفوّق في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة بنتيجة ٣-٢.

 

“حاوي الأهلي” رفع رصيده من الأهداف بقميص النادي الأهلي في البطولات الإفريقية إلى ١٤ هدفًا ليتربع على صدارة هدافي الجيل الحالي من اللاعبين بلا منازع.

 

لم يكتف وليد سليمان بكونه الهداف الأول للجيل الحالي لفريق الأهلي بالبطولات الإفريقية، بعدما نجح في تخطي العديد من النجوم، وما زال الحاوي يتقدم بخطى ثابتة في قائمة هدافي الأهلي في بطولة إفريقيا التي يتصدرها الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي برصيد ٣٧ هدفًا.

 

وليد سليمان، الذي انضم للنادي الأهلي قادمًا من فريق أنبي قبل بضعة سنوات، خاض بقميص الأهلي ٧٣ مباراة، في بطولات إفريقيا نجح خلالهم في تسجيل ١٤ هدفًا، وصناعة العديد من الأهداف.

 

يذكر أن وليد سليمان أحد اللاعبين أصحاب الخبرات في الفريق، وسبق له التتويج ببطولة دوري الأبطال في مناسبتين وبالتحديد نسخة ٢٠١٢ و٢٠١٣، ويسعى للتتويج بالبطولة الثالثة.

 

المزيد عن: وليد سليمان رياضة بطل الجزائر النادي الال الاخبار الرياضية الآن الأهلي اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تأثر الدوري الإسباني بغياب رونالدو ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج - بلجيكا
-
x
18:55
-
موناكو - فرنسا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
برشلونة - أسبانيا
-
x
21:00
-
انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
21:00
-
نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
شالكه 04 - ألمانيا
دوري أبطال آسيا 2018
سوون سامسونج بلووينغز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
كأس مصر
مصر المقاصة
-
x
18:00
-
وادي دجلة
طلائع الجيش
-
x
20:30
-
حرس الحدود
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
إنييمبا - نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/24/2018 5:30:00 AM