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أول تعليق من المنتخب بعد إقالة مدرب تونس

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:55 ص
أول تعليق من المنتخب بعد إقالة مدرب تونس
فوزي البنزرتي
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ريهام عبد المحسن
 

صرح هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني، بأنه يمكن الاستعانة بوليد سليمان وأحمد فتحي نجمي الأهلي في المنتخب كعناصر خبرة، كم أكد أن إقالة المدير الفني لتونس لا تعني لهم شيئًا.

 

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "ممكن في مرحلة من المراحل أن يتواجد معنا وليد سليمان أو أحمد فتحي لأن لنا معايير مختلفة وهي السبب في عدم ضمهما، حيث أننا نقلل الأعمار السنية للمنتخب ولكن من الممكن أن يتم الاستعانة بهم كعناصر خبرة".

 

وأضاف: "المنتخب التونسي قوي وإقالة مديره الفني فوزي البنزرتي لا تعني لنا شيئاً ومن الممكن أن يعطي ذلك طموح لمدربه الجديد وللاعبين ويكون هدفهم صدارة المجموعة ونستعد لمواجهتهم على أعلى مستوى".

 

واختتم رمزي تصريحاته قائلاً :" لعبنا أمام أي سواتيني بثلاث طرق مختلفة".

 

المزيد عن: منتخب تونس مصر فوزي البنزرتي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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