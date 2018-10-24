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عضو اتحاد الكرة: صلاح ليس له بديل في المنتخب.. وأجيري لديه الكثير ليقدمه

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:41 ص
عضو اتحاد الكرة: صلاح ليس له بديل في المنتخب.. وأجيري لديه الكثير ليقدمه
محمد صلاح
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ريهام عبد المحسن
 

قارن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بين هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب وخافيير أجيري المدير الفني الحالي.

 

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "محمد صلاح ليس له بديل في المنتخب وكوبر له الفضل في الوصول لنهائي أمم أفريقيا وكأس العالم ولكنه يأخذ وقت لتسجيل الهدف أو تعويضه وكان يعتمد على سرعة صلاح".

 

وأضاف :"أجيري يغير طريقته أثناء المباريات ولديه الكثير لتقديمه".

 

 

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