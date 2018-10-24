استبعاد رمضان صبحي من المنتخب.. تعرف على السبب

صرح هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني، بأنه سيتم استبعاد رمضان صبحي لاعب هادرسفيلد الإنجليزي من مواجهة المنتخب المقبلة أمام توني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر إقامتها بالكاميرون.

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " النني لا يشارك مع آرسنال في الدوري ولكنه يشارك في اليورباليج والكأس ومستواه يتطور سريعًا".

واختتم مدرب المنتخب تصريحاته قائلاً: " رمضان صبحي مازال مصاباً وأنا على اتصال به ولن يتواجد أمام تونس".

ويلتقي منتخب مصر يوم 16 نوفمبر المقبل أمام نظيره التونسي في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا.