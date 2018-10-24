مدرب سلة الأهلي: البطولة العربية قوية هذا العام وهدفنا اللقب.. وأتمنى دعم الجمهور

انطلقت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات البطولة العربية للأندية لكرة السلة سيدات بالصالة المغطاة للنادي الأوليمبي بالإسكندرية بمشاركة ٨ فرق.

وكان لـ"الفجر الرياضي" اللقاء التالي مع إيهاب الألفي المدير الفني لسيدات سلة النادي الأهلي قبل مواجهة اليوم، أمام الفحيص الأردني السادسة مساءً بافتتاح لقاءاته بالبطولة العربية.

- ما هو رأيك في شكل المنافسة على البطولة هذا العام؟

البطولة العربية هذا العام مختلفة من حيث عدد الفرق وهم لأول مرة في تاريخ البطولة ٨ فرق وهو رقم كبير بالنسبة للسيدات، كما أنها أيضاً أول بطولة يشارك فيها أبطال الدوري ببلادهم، وهذا يعطي صعوبة للمنافسة على اللقب.

- هل إقامة البطولة في مصر يعطي ميزة للنادي الأهلي؟

إقامة البطولة في مصر ميزة لنا وإقامتها تحديداً في الإسكندرية ميزة أكبر لأن جمهور الثغر عاشق لكرة السلة.

- هل تتوقع حضور جماهيري للبطولة؟

وجود الجمهور وتشجيعه ميزة لنا وللأوليمبي وأتمنى حضورهم وأطالب جمهور الأهلي بالإسكندرية بمساندة الفريق وتحقيق اللقب مثلما حصل الاتحاد السكندري على بطولة الرجال.

- هل يمتلك النادي الأهلي محترفين ضمن صفوفه؟

نمتلك لاعبة محترفة واحدة من كينيا تلعب معنا منذ فترة مما يعطي تجانس لجميع أفراد الفريق، عكس باقي الفرق التي دعمت صفوفها بثنائي محترف وهذا يزيد من صعوبة المنافسة على اللقب.

- كيف ترى المباراة الافتتاحية للنادي الأهلي بالبطولة؟

أول مباراة ستكون قوية مع نادي الفحيص الأردني صاحب برونزية البطولة الماضية ونتمنى تحقيق الفوز بها.