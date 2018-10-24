"حظك اليوم برج الثور الأربعاء 24 أكتوبر2018"

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الثور - من 21 أبریل الی 21 مايو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

برج الثور:

اذا فشلت في شيء، فلا تشك في قدراتك، فمن المحتمل أن الظروف الخارجية لعبت دورًا في ذلك. اقتصد من طاقاتك قليلاً ودع الأمور تأخذ مجراها. سوف تتعرض لمواقف تفتح أمامك أبواب لفرص جديدة، وفي تلك اللحظة، ستدرك أن الوقت حان وعليك تعبئة كل قواك وجميع طاقاتك.