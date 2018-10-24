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مدرب المنتخب: سنخوض موقعة تونس من أجل صدارة المجموعة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:30 ص
مدرب المنتخب: سنخوض موقعة تونس من أجل صدارة المجموعة
منتخب مصر
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ريهام عبد المحسن
 

أكد هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني أن هدف الجهاز الفني للمنتخب هو احتلال صدارة المجموعة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر إقامتها بالكاميرون، كما أعرب عن أمله في أن يتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

 

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " مبروك للأهلي وصوله لنهائي البطولة المفضلة له وأتمنى أن يحمل لقبها كما أتمنى وصول المصري لنهائي الكونفدرالية".

 

واختتم: "ضمنا التأهل لأمم أفريقيا ولكن هدفنا صدارة المجموعة وليس التأهل ومباراة تونس المقبلة هامة للغاية وهو فريق قوي ومنظم".

 

 

 

 

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