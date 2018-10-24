العامري يهدي السفارة المصرية بالجزائر درع وعلم الأهلي

قام العامري فاروق، نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الجزائر، بإهداء درع النادي الأهلي للسفارة المصرية، وسلّمه لنائبة السفير، منة الله سلية، في مقر إقامة البعثة بالجزائر.

وحرص نائب رئيس النادي الأهلي على توجيه الشكر باسم النادي الأهلي لمسئولي السفارة المصرية على تعاونهم مع الأهلي خلال فترة تواجده بالجزائر، والسعي الدائم لتوفير كافة احتياجات البعثة.