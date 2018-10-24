مجدي عبد الغني: أبو ريدة ظلمني في أزمة ملابس المنتخب

صرح مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بأن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ظلمه بسبب أزمة ملابس منتخب الشباب، كما كشف بأنه كان سيندم على قرار رجوعه للأهلي أثناء احترافه في البرتغال.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " هاني أبو ريدة ظلمني في أزمة سرقة ملابس منتخب الشباب".

واختتم عضو الجبلاية تصريحاته قائلاً: " القرار الذي كنت سأندم عليه هو رجوعي للأهلي من البرتغال أثناء احترافي مبكرًا لأن الأهلي كان يجهز لاعتزالي ولم أكن سألعب في كأس العالم لولا تراجعي عن ذلك".