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اتحاد الكرة عن أزمة محمد صلاح: كان قاسيا معنا في رد فعله

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:12 ص
اتحاد الكرة عن أزمة محمد صلاح: كان قاسيا معنا في رد فعله
محمد صلاح
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ريهام عبد المحسن
 

كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن كواليس أزمة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي.

 

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " كان من المفترض أن نرد على محمد صلاح في أزمته الفترة الماضية ولكنه كان قاسياً معنا في رد فعله وعلاقتي معه طيبة ولم أتحدث معه عقب مباراة أي سواتيني بهذا الشأن وأشرف صبحي وزير الشباب اتفق على عقد جلسة لحل هذه الأزمة ولم يتم تحديدها حتى الآن".

 

واختتم عبد الغني تصريحاته مازحاً: " اتفقت مع أحمد مجاهد على أن يذهب كلا منا لاتحاد الكرة 3 أيام لأنه يعصبني بسبب آراءه ولكنه لا يلتزم بذلك".

 

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