فايا يونان تغني بمهرجان السلام
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:45 ص
تحيي الفرقة الألمانية ذات الأصول المصرية (كايرو ستيبس) إحياءها أولى حفلاتها الجماهيرية في الكويت، وذلك على مسرح حديقة الشهيد في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل.
وتأتي هذه الحفلة ضمن مشاركة كايرو ستيبس في فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان السلامالموسيقى، أبرز الفعاليات الموسيقية العربية في الكويت، والذي يهتم بتقديم توليفة تراثية عربية من مصر والسودان وسوريا.
وتشارك المطربة السورية فايا يونان، والمطربة السودانية السارة في المهرجان.
وتقدم الحفلات بشكل مجاني للجمهور، بتنظيم أكاديمية لوياك للفنون الأدائية برئاسة فارعة السقاف، بهدف إرساء مبادئ السلام والمحبة عن طريق الموسيقى.
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