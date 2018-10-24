23 لاعبا في قائمة وادي دجلة لمباراة المقاصة بالكأس

أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لنادي وادي دجلة، عن قائمة فريقه والتي ستخوض مباراته أمام نادي مصر المقاصة، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة كالتالي :-

محمد عبد المنصف - خالد وليد - خالد رضا - أسامة العزب - كريم ممدوح - محمد أشرف - عمرو صالح - سيد سالم - حسام عرفات - محمود عبد العاطي - أيمن عادل - أحمد سالم - بوزاس فاسليوس - أيمن عادل - بيبو - محمد رضا - محمد محمود - إسلام علي - أحمد بيكهام - يوسف محرم - ابراهيم عايش - أحمد سعيد - محمود مرعي - باسم وليد - ابراهيم نداي.