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وزير البترول يؤكد على ضرورة تطوير التكنولوجيا في القطاع للإنجاز بتنافسية عاليه

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:57 ص
وزير البترول يؤكد على ضرورة تطوير التكنولوجيا في القطاع للإنجاز بتنافسية عاليه
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جيهان عزمي - أسماء قورة تصوير : نرمين فتحي
 
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن تأمين الطاقة اللازمة للبلاد من أهم الاستراتيجيات والمحاور، وذلك من خلال الاستمرار في زيادة الإنتاج والتنوع فيه وأن إدارة الطلب على  الطاقة يأتي من ترشيد الدعم، ومعالجة الديون الداخلية.

 
  وأضاف الملا على هامش مؤتمر "مصر على خريطة البترول والغاز العالمية" والذي ينظمه مجلس الأعمال المصرى الكندى، ومجلس الاعمال المصرى للتعاون الدولى أن من أهم اسس النجاح، ان يعرف الشخص كيفية تحسين أدائه، فتحسين الأداء جزء اصيل من الشخص ليصبح قطاع البترول نموذجا يحتذى به.


وأكد وزير البترول على أهمية تطوير التكنولوجيا في قطاع البترول لمواكبة العصر وللإنجاز بتنافسيه عاليه وبدون اخطاء، مشيرا إلى ضرورة وجود كافة البرامج الخاصة بالدعم، وتوفير كل مانحتاج اليه.
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