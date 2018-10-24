مشاهدة مباراة الرجاء المغربي وأنيمبا النيجري اليوم الأربعاء 24-10-2018 في كأس الكونفيدرالية بث مباشر يلا شوت لايف HD

يستضيف فريق الرجاء البيضاوي المغربي نظيره أنيمبا النيجيري على ملعب محمد الخامس في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 24-10-2018 في إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية في مباراة يترقبها عشاق الكرة العربية.





مقدمة عن المباراة:

يدخل فريق الرجاء البيضاوي المغربي مباراة اليوم بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو من أجل الحفاظ على نتيجة الذهاب والتأهل للمباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، المدير الفني الإسباني الأسبق للنادي الأهلي المصري قد سبق له وأن تٌوج بهذه البطولة من قبل وقت أن كان مديراً فنياً للأهلي المصري، لذا فإن جماهير الرجاء البيضاوي المغربي تعول على فريقها من أجل نيل البطولة الأفريقية.

الفريق المغربي تمكن من تحقيق الفوز على انيمبا النيجيري في عقر داره بمباراة الذهاب التي كانت قد أقيمت بينهما بملعب الفريق النيجيري، في مباراة انتهت بفوز الرجاء الرياضي المغربي بهدف دون رد، لذا فإن التعادل سيٌعطى الفريق المغربي بطاقة العبور لنهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

أما فريق انيمبا النيجيري فيسعى هو الآخر لتصحيح أوضاع الفريق والتتويج بلقب الكونفيدرالية، الفريق النيجيري بحاجة للفوز بأي نتيجة سوى هدف نظيف من أجل العبور للمباراة النهائية، خاصة وأن التعادل سيٌطيح بأقدام النيجيريين خارج البطولة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الرجاء البيضاوي المغربي وإنيمبا النيجيري في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الأربعاء 24-10-2018، وتذاع المباراة عبر قناة bein SPORTS HD7 .