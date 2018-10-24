رئيس نقابة ملاك العقارات المصرية: 6% نسبة الإيجار القديم في مصر



قال مراد منير، رئيس نقابة ملاك العقارات المصرية، إن عدد الوحدات السكنية في مصر حوالي 45 مليون وحدة سكنية، ونسبة الإيجار القديم بهم 6% أي 3 مليون وحدة.



وأضاف "منير"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، أنه يوجد 1.3 مليون وحدة سكنية مغلقة، لافتًا إلى أن القيمة الإيجارية للإيجار القديم منعدمة.



وأطلق على الوضع الحالي للإيجار القديم لفظ "اغتصاب الحيازة"، لافتًا إلى 90% من المناطق العشوائية إيجار حديث.

