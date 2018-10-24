نقيب الفلاحين: وزارة الزراعة هي المسؤول الأول عن أزمة البطاطس

علق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، قائلًا: "وزارة الزراعة هي المسئول الأول عن هذه الأزمة الأزمة".



وأوضح صدام، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "TEN"، مساء الثلاثاء، أن البطاطس الموجودة في الأسواق حاليًا هي بطاطس مخزنة؛ لأنه ليس وقت إنتاج.



وأكد أن وزارة الزراعة هي المسؤولة عن الاحتكار، وأن وزارة الزراعة معنية بأي شيء يخص الأمن الزراعي.

