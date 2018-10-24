مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وفيتا كلوب اليوم الأربعاء 24-10-2018 بث مباشر لايف بدون تقطيع عبر رابط يلا شوت جودة HD

بدأت الأن مباراة فريق المصري البورسعيدي أمام فيتا كلوب الكونغولي اليوم الأربعاء، حيث يحل فريق المصري البورسعيدي ضيفا على فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 24-10-2018 في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، في مباراة هامة لعشاق الكرة المصرية والعربية والإفريقية.









مقدمة عن المباراة:

يسعى فريق المصري لكتابة تاريخ جديد بالتأهل للمباراة النهائية لأول مرة لبطولة إفريقية مع العميد حسام حسن صاحب الانتفاضة الكروية بالمدينة الباسلة.









وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في بور سعيد قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأربعاء 3 أكتوبر من الشهر الجاري، وسيسعى النادي المصري لتحقيق نتيحة إيجابية في هذا اللقاء، ولابديل سوا الفوز ليتأهل للدور النهائي لملاقاة الفائز من الرجاء البيضاوي وإنيمبا في المباراة النهائية، وسط الظروف الأفريقية الصعبة الذي سيواجهها الفريق .









على الجانب الآخر نجح فريق فيتا كلوب بالخروج بالتعادل في لقاء الذهاب، سيدخل هذا اللقاء وكله أمل في حسم المباراة لصالحه، والتأهل للمباراة النهائية خاصًة أن اللقاء على أرضه ووسط جماهيره، تأهل الفريق الكونغولي للدور نصف النهائي بعدما تغلب على نهضة بركان في مجموع المبارتين، بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين .













موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة المصري وفيتا كلوب في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





التشكيل المتوقع:

استقر حسام حسن المدير الفني لفريق المصري على تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام فيتا كلوب والتي ستكون على النحو التالي: أحمد مسعود- مصطفى محمد - أحمد عبد الموجود - محمد كوفي - محمد شطة- فريد شوقي – عمروموسى- إسلام عيسى - أحمد شكري - محمد عدب الطيف جريندو- محمود وادي.





بينما سيكون تشكيل فيتا كلوب على النحو التالي: نيلسون لوكونج- امسيت لوزولو - يانيك بانجالا - ماكويكوي كوبا - دجوما شاباني- فابريسي لوامبا - ايدي نجوي - أومبا مونجانجا

دوسابيل مولوكو - شادراك موزنجو - موكوكو باتيزاديو.





وسيكون المصري مطالب بتحقيق الفوز خارج الأرض بعد التعادل في مباراة الذهاب سلبياً مع فيتا كلوب الكونغولي في ملعب ستاد بورسعيد.







