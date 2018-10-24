"الخبراء المصريين": ثلث السكان المصريين يستفيدون من الإيجار القديم

قال أحمد عبد الله، عضو جمعية صفوة الخبراء المصريين، إن ثلث السكان المصريين يعيشون في وحدات سكنية إيجارية.



وأضاف "عبد الله"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن الأحياء العشوائية تحتوي على 90% من سكان الإيجار القديم؛ بسبب أزمة الإسكان التي حدثت بعد حرب 1967.



وأوضح عدد السكان الذي يستنفع من الإيجار القديم تقريبًا يمثل ثلث السكان المصريين.

