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"الخبراء المصريين": ثلث السكان المصريين يستفيدون من الإيجار القديم

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:46 ص
الخبراء المصريين: ثلث السكان المصريين يستفيدون من الإيجار القديم
أحمد عبد الله - عضو جمعية صفوة الخبراء المصريين
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أمنية فوزي
 
قال أحمد عبد الله، عضو جمعية صفوة الخبراء المصريين، إن ثلث السكان المصريين يعيشون في وحدات سكنية إيجارية.

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن الأحياء العشوائية تحتوي على 90% من سكان الإيجار القديم؛ بسبب أزمة الإسكان التي حدثت بعد حرب 1967.

وأوضح عدد السكان الذي يستنفع من الإيجار القديم تقريبًا يمثل ثلث السكان المصريين.
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