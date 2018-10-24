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اتحاد الكرة عن نهائي دوري أبطال إفريقيا: الأهلي أفضل من الترجي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:02 ص
اتحاد الكرة عن نهائي دوري أبطال إفريقيا: الأهلي أفضل من الترجي
الاهلي
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ريهام عبد المحسن
 

صرح مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بأن الأهلي أفضل من الترجي ورشح المارد الأحمر لففوز بدوري أبطال أفريقيا.

 

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "الأهلي كان يلعب بحذر وحيطة أما وفاق سطيف حتى لا يدخل مرماه أية أهداف وأهدر العديد من الفرص المؤكدة تحديدا من حمودي التي مررها له أزارو في الشوط الأول".

 

واختتم عضو اتحاد الكرة تصريحاته قائلاً: "الأهلي أفضل من الترجي وتوقعت فوز الأهلي بالبطولة عقب مراسم القرعة".

 

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