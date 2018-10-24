مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وفيتا كلوب الكونغولي بث مباشر اليوم السبت 24-10-2018 كأس الكونفدرالية الإفريقية

انتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في بور سعيد بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأربعاء 3 أكتوبر من الشهر الجاري، وسيسعى النادي المصري لتحقيق نتيحة إيجابية في هذا اللقاء، ولابديل سوا الفوز ليتأهل للدور النهائي لملاقاة الفائز من الرجاء البيضاوي وإنيمبا في المباراة النهائية، وسط الظروف الأفريقية الصعبة الذي سيواجهها الفريق .