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مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وفيتا كلوب الكونغولي بث مباشر اليوم السبت 24-10-2018 كأس الكونفدرالية الإفريقية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:49 ص
مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وفيتا كلوب الكونغولي بث مباشر اليوم السبت 24-10-2018 كأس الكونفدرالية الإفريقية
المصري
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محمد الشيخ
 

يبحث المصري البورسعيدي عن مواصلة الحلم والتقدم  صوب التأهل إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عندما يحل ضيفًا فيتا كلوب بطل الكونغو الديموقراطية الأربعاء في الكونغو في إياب نصف نهائي المسابقة.


انتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في بور سعيد بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأربعاء 3 أكتوبر من الشهر الجاري، وسيسعى النادي المصري لتحقيق نتيحة إيجابية في هذا اللقاء، ولابديل سوا الفوز ليتأهل للدور النهائي لملاقاة الفائز من الرجاء البيضاوي وإنيمبا في المباراة النهائية، وسط الظروف الأفريقية الصعبة الذي سيواجهها الفريق .


وشدد أسطورة الكرة المصري حسام حسن المدير الفني للمصري وصانع إنجازات الفريق في الآونة الأخيرة، على صعوبة مواجهة فيتا كلوب، نظراً لفارق الخبرات في المسابقات القارية لصالح الأخير الفائز باللقب في بطولة الأندية الإفريقية البطلة (دوري الأبطال حالياً) عام 1973 وبلقب الوصيف عامي 1981 و2014.

تشكيل المصري البورسعيدي

أحمد مسعود
مصطفى محمد - أحمد عبد الموجود - محمد كوفي - محمد شطة
فريد شوقي - عمروموسى
إسلام عيسى - أحمد شكري - محمد عدب الطيف جريندو
محمود وادي


مشاهد البث المباشر - المصري وفيتا كلوب من هنـا :-

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