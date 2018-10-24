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سقطة مدوية في بيان الزمالك بشأن تعاقد برزنتيشن مع الأهلي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:47 ص
سقطة مدوية في بيان الزمالك بشأن تعاقد برزنتيشن مع الأهلي
بريزنتيشن
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هاني عصام
 

شهد الخطاب الذي أرسله نادي الزمالك إلى بريزنتيشن الشركة الراعية، أمس الإثنين، لقطة غريبة للغاية والخاص بفسخ التعاقد معها.

 

وأكد الزمالك في بيانه أن محمد كامل رئيس شركة بريزينتيشن وضح انحيازه للأهلي في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الأحمرللإعلان عن رعاية الأهلي لهم وكان يرتدي نضارة حمراء ورابطة عنق حمراء وملابس داخلية حمراء بحسب ما جاء في بيان الزمالك.

سقطة مدوية في بيان الزمالك بشأن تعاقد برزنتيشن مع الأهلي
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