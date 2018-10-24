مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر اليوم الأربعاء 24-10-2018 دوري أبطال أوروبا (champions league)

مباراة برشلونة وإنتر ميلان الإيطالي في المرحلة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا تشاهدونها مباشرة وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS.

موعد مباراة برشلونة وانتر

مباراة برشلونة وإنتر ميلان تشاهدونها مباشرة على beIN SPORTS في تمام الساعة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان

البث المباشر لمباراة برشلونة وإنتر ميلان تتابعونه على beIN SPORTS HD1، كما يمكنكم مشاهدة المباراة على الانترنت وبجودة عالية على beIN CONNECT.

ميسي يغيب عن معركة إنتر

تأكد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إشبيلية في الدوري، كما سيفتقد برشلونة جهود مدافعه الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي الذي مازال يعاني من الإصابة بجانب المدافع الدولي البلجيكي توماس فيرمايلن.

أما لدى إنتر فقد أكد المدرب لوتشيانو سباليتي غياب البلجيكي راديا ناينغولان عن المباراة، لكنه لم يجزم بغياب الكرواتي إيفان بيريسيتش ومواطنه مارسيلو بروزوفيتش.