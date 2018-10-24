ريال مدريد مهدد بفقدان مارسيلو في مباراة الكلاسيكو

نجح نادي ريال مدريد الإسباني، في تحقيق الفوز ضد منافسه فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض اللاعب البرازيلي مارسيلو إلى إصابة قوية على مستوى قدمه في الدقيقة 88 من الشوط الثاني، وخرج عن أثرها من المباراة.

ويلتقي نادي ريال مدريد، ضد نظيره برشلونة، يوم الأحد القادم في الساعة الخامسة مساءً على ملعب الكامب نو.