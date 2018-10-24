الصباحي حكما لمباراة المقاصة ودجلة.. والبنا للجيش والحرس

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مبارتي اليوم الأربعاء، في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وجاءت أسماء الحكام على النحو التالي:





مصر المقاصة × وادي دجلة:

محمد الصباحي ويعاونه أحمد الفار وخالد رمضان، ومحمد بشير حكما رابعا، وكل من محمد سلامة وعاطف حسين حكماً خامساً.

طلائع الجيش × حرس الحدود:

محمود البنا ويعاونه أحمد التلاوي وأسامة السيد، وعلي الكيكي حكما رابعا، وكل من عمرو عايد وسيد عبد الله حكماً خامساً.