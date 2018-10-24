الصباحي حكما لمباراة المقاصة ودجلة.. والبنا للجيش والحرس
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:34 صمحمد الصو
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مبارتي اليوم الأربعاء، في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.
وجاءت أسماء
الحكام على النحو التالي:
مصر المقاصة ×
وادي دجلة:
محمد الصباحي ويعاونه
أحمد الفار وخالد رمضان، ومحمد بشير حكما رابعا، وكل من محمد سلامة وعاطف حسين حكماً
خامساً.
طلائع الجيش ×
حرس الحدود:
محمود البنا ويعاونه
أحمد التلاوي وأسامة السيد، وعلي الكيكي حكما رابعا، وكل من عمرو عايد وسيد عبد الله
حكماً خامساً.