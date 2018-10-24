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الصباحي حكما لمباراة المقاصة ودجلة.. والبنا للجيش والحرس

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:34 ص
الصباحي حكما لمباراة المقاصة ودجلة.. والبنا للجيش والحرس
محمود البنا
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محمد الصو
 

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مبارتي اليوم الأربعاء، في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

 

وجاءت أسماء الحكام على النحو التالي:


مصر المقاصة × وادي دجلة:

محمد الصباحي ويعاونه أحمد الفار وخالد رمضان، ومحمد بشير حكما رابعا، وكل من محمد سلامة وعاطف حسين حكماً خامساً.

 

طلائع الجيش × حرس الحدود:

محمود البنا ويعاونه أحمد التلاوي وأسامة السيد، وعلي الكيكي حكما رابعا، وكل من عمرو عايد وسيد عبد الله حكماً خامساً.

 

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